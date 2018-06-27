İYİ Parti’de kurucu ilçe başkanı dahil 12 istifa: Sanki millet matematik bilmiyor

Muğla’da İYİ Parti’nin vekil adayı göstermediği ilçe başkanı dahil 12 kişi, partiyi başarısız bulduklarını belirterek istifa etti.

Menteşe’te kurucu ilçe başkanı Muhsin Erdem ve 11 ilçe yöneticisi, istifalarını yazılı açıklamayla duyurdu.

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Biat kültürünü yıkıp herkesin düşüncesini ifade edebildiği bir siyasi ortam için yola çıktıları belirtilen açıklamada, il yöneticilerinin “Ben yaptım oldu” zihniyetiyle hareket ettiği savunuldu.

Açıklamada, parti yöneticilerinin tavrına itirazlarını seçim sonrasına bıraktıkları ifade edilerek seçimde başarısız olunmasına rağmen yöneticilerin başarılı olduklarını söylediği kaydedildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Parti yönetim kademesinde gördüğümüz, parti kurulmadan herkesin siyasi hesaplar içine girdiğidir. Nitekim bunun sonucu da ‘Yüzde 51’le cumhurbaşkanı olacağım’ diye çıkılan bu yolda, Türkiye genelinde milletvekilliği listelerinde ‘Bazı kişilere diyet borcu ödenecek’ diye bir sürü hata yapılıp yüzde 7 oranında kalınmasıdır. Bizlere seçim öncesi ‘koltuk sevdalısı’ diyenler şu an da ‘Yüzde 7 oy oranıyla başarılıyız’ deyip koltuğa yapışmak için elinden geleni yapmaktadırlar. Sanki bu millet matematik bilmiyor.”

Erdem, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmiş ancak genel merkez tarafından sıralamaya konulmamıştı.

Seçime CHP ve Saadet Partisi’yle ittifak yaparak giren İYİ Parti, yüzde 9,96’lık oy oranıyla 43 milletvekili çıkarmıştı. Aynı zamanda partinin genel başkanı da olan cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, yüzde 7,29’da kalmıştı.