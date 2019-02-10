İYİ Parti’de ilçe yönetiminden istifa: Kombi sökenleri tercih ettiniz

Bursa’da İYİ Parti Karacabey ilçe yönetimi, genel merkeze tepki göstererek istifa etti.

Fotoğraf: DHA

İlçe başkanı Erkan Önen, teşkilatın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında 8 Şubat’ta partinin resmi sitesinden Karacabey’e Ayhan Tayfur’un aday gösterildiğini öğrendiklerini kaydetti.

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İYİ Partili başkan, Tayfur’un adaylığıyla ilgili genel merkezin 10 Şubat itibariyle ilçe başkanlığına yazılı, sözlü ya da e-postayla bildirim yapma ‘tenezzülünde bile’ bulunmadığını aktardı.

‘İl yönetimi yalan söyledi’

Öner şöyle devam etti: “2014 yerel seçimlerinde oynanan senaryonun 2019 yılında tekrar edilmemesi için her şeyi yaptık ama il başkanının bize ‘Ayhan Tayfur’un başkanlık başvurusu bile yok’ diye yalan söyleyerek oyalayacağını düşünemedik. Bu oyun sadece ilçe yönetimine değil 2014’te olduğu gibi Karacabey’imize oynanmış bir oyundur. İl yönetimi ile yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde ilçe yönetimimize yalanlar söylenmiş, Türkiye genelinde en yüksek oyu alan ilçe yönetimi, kombi sökenlere ve her dönem kaybedenlere tercih edilmiştir.”

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Önen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, açıklamayla birlikte istifa etti.