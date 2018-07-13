İYİ Parti’de iki üst düzey istifa: Danışman Aydın ve genel başkan yardımcısı Yılmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Ali Aydın, İYİ Parti’den istifa etti. Aydın’ın ardından İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz da Genel İdare Kurulu ve Divan’daki görevinden istifa etti.

Kamuoyunda ‘Yörük Ali Paşa’ olarak bilinen ve ‘Balyoz davası’nda 32 ay cezaevinde kalan Yılmaz ile Aydın, halihazırda milletvekili değil.

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Aydın, istifasıyla ilgili açıklamasında Akşener’in HDP’yle ilgili sözlerini gerekçe gösterdi: “Seçim sonrası 26 Haziran 2018 Tarihinde Genel İdare Toplantısı akabinde Meral Akşener yapmış olduğu basın açıklamasında; ellerinde şehit kanı bulunan HDP’yi ‘Kürt Siyasi Hareketinin Temsilcisi’ olarak nitelendirmesi hem Yüce Türk milletini hem de Yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur.”

Yılmaz ise ‘gördüğü lüzum üzerine’ istifa ettiğini söyledi.