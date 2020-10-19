İYİ Parti’de ‘FETÖ’ tartışması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun partiye katılmadan önce ‘FETÖ’cü olabileceği konusunda partinin genel başkanı Meral Akşener’i uyardığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

CNN Türk’te Ahmet Hakan’a konuşan Özdağ, İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ı da ‘partiyi kontrolü altına almaya çalışmakla’ suçladı.

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Özdağ’ın sözleri şöyle: “Koray Aydın İYİ Parti’de eş başkanlık kurmaya çalışıyor. İYİ Parti’yi kendi kontrolüne almaya çalışıyor. Koray Aydın başlangıçta İYİ Parti’ye alınmayacaktı, Meral Akşener’in bize ifadesi bu şekildeydi. Ama sonra kendisini davet etti. Koray Aydın’ın gelmesiyle birlikte İYİ Parti’nin merkeze doğru açılımı durdu.”

“Buğra Kavuncu İYİ Parti’ye gelmeden önce Meral Akşener’i ‘FETÖ’cü olabileceği konusunda uyardım” diyen Özdağ, “Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim” ifadelerini kullandı.

Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun ‘FETÖ’ mensubu olduğu iddiasını, Enver Altaylı’nın yeğeni olması ile Kazakistan’da bulunduğu yıllarda, ‘FETÖ’ suçlamasıyla kapatılan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği (KATİAD)’nin kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı.

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‘Utanç verici‘

Programın ilerleyen dakikalarında yayına bağlanan Kavuncu, Özdağ’ın hakkındaki iddialarına yanıt verdi.

Kavuncu, canlı yayında şunları söyledi:

“Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İş Adamları Derneği. Bu dernek o dönem Kazakistan’da Türk iş adamlarının mensubu olduğu tek dernekti. 180’e yakın firma bu derneğin üyesiydi. Ben 2010 yılına kadar bu dernekte yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım ve 2010 tarihi itibariyle fiili iş hayatım sona erdi. Bunlar çok üzüntü verici, kendi siyasi menfaatleri için parti içinde bu tür iftiralarla kendine yol açmak da utanç verici. Ben hem bu dünyada hem de öteki dünyada bu alçaklığı yapan herkesle sonuna kadar hesaplaşacağım. Ben programı maalesef büyük bir üzüntü ve öfkeyle takip ettim. Yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Allah başkasına iftira atmaktan bizi saklasın.”