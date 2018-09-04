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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha: Çiğdem Özer

 

İYİ Parti’nin kurucularından Çiğdem Özer istifa etti.

Fotoğraf: DHA

Özer, aynı zamanda Aşık Veysel’in torunu.

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İstifasını Twitter’dan duyuran Özer, genel başkan Meral Akşener’in daveti üzerine 22 yıllık profesyonel iş hayatını bıraktığını ve İYİ Parti’ye katıldığını aktardı. Partide, kurucu üyeliğin yanında genel başkan danışmanı, genel idare kurulu (GİK) üyeliği görevlerinde bulunduğunu ve İzmir’den milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Özer, “Gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım. Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek, kendisiyle helalleştim” dedi.

Parti yönetimine, teşkilatlarına ve İzmir halkına teşekkür eden Özer, daha iyi bir Türkiye yolundaki mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

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