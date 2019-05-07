Diken

Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti YSK’ya ‘kararını gözden geçirmesi için’ başvuruda bulundu

İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptal ve yenilenmesi kararının yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi ya da yerleşik içtihatlar doğrultusunda ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle seçimin iptal edilmesi talebiyle itirazda bulundu.

YSK, AKP’nin İstanbul belediye başkanlığı seçim sonucuna ilişkin itirazını dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. AKP yetkilileri itirazın ilçeleri, belediye meclis üyelerini ve muhtarlıkları değil sadece büyükşehir belediyesini kapsadığını belirtiyor.

Reklam

Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.

Fitch yetkilisi: Seçimlerin yenilenmesi iki ay daha ‘ekstra belirsizlik’ yaratır

Dolar/TL YSK kararı sonrası 6.20’ye dayandı

Kılıçdaroğlu: YSK’da çete var

Alman dışişleri bakanı: YSK kararı şeffaf ve anlaşılabilir değil

Avrupa Konseyi: Adil seçim şartları seçim öncesi teyit edilir, sonrası değil

AB, YSK kararını ‘son derece politik’ buldu

DSP lideri: YSK kararı hukuka dair örselenmiş duyguları iyice yok etti

TKP 23 Haziran’da aday göstermeyecek

Saadet adayı, İmamoğlu lehine çekilmeye hazır: Parti kararını bekliyorum



SON HABERLER

Vatan Partisi’nin İstanbul adayı: Tutumumuz CHP’ye bağlı

Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’ın Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini, Türkiye Komünist Partisi’nin 23 Haziran’da aday göstermeyeceğini açıklamasından sonra Vatan Partisi’nin adayından da İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklama geldi.

AB, YSK kararını ‘son derece politik’ buldu

Avrupa Birliği (AB), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yeniden yapılmasına ilişkin kararını ‘son derece politik’ buldu. AB KHK’lı adaylara mazbata verilmemesini de eleştirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...