İYİ Parti yönetimi bu kez resmi karar alıp teyit etti: Adayımız Akşener

İYİ Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminde genel başkan Meral Akşener’in aday olacağını bu kez parti yönetimi kararıyla teyid etti.
İYİ Parti dün Akşener’in adayları olduğunu basın açıklamasıyla duyurmuş, bu sabah da Akşener kimse için adaylıktan çekilmeyeceğini, SP ve DP ile genel seçim ittifakı için görüştüklerini ilan etmişti. Buna rağmen, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak adaylığında CHP, SP ve İYİ Parti’nin de katılacağı bir oluşum üzerinde durulduğu yönünde kulis haberleri hız kesmedi.
Tartışma sürerken İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplanarak aynı yönde bir karar daha aldı.
İYİ Parti’ye yakın Yeniçağ gazetesinin haberine göre, alınan kararda şöyle dendi: “Meral Akşener, Başkanlık Divanı’nın teklifiyle, Genel İdare Kurulu tarafından İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı.
Genel seçimlerde milletvekillerinin belirlenmesine ilişkin merkez yoklaması yapılacak. Bunun için 6 kişilik komisyon kurulacak, komisyon üyelerini genel başkan seçecek. Milletvekilliği aday adalığı için 5 bin liralık başvuru ücreti belirlendi. Gençler ve kadınlar 2 bin 500 lira, gaziler ise ücretsiz olarak başvurabilecek.”
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