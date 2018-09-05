İYİ Parti, yerel seçimde tek başına: İttifak gündemimizde olmayacak

İYİ Parti, yerel seçimler için ittifakın gündemlerinde olmayacağını bildirdi.

Partinin Ankara’daki genel merkezinde bugün başkanlık divanı toplandı.

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Toplantı sonrası gazetecilere konuşan genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Buğra Kavuncu, yerel seçime ilişkin ittifak yapıp yapmayacaklarına dair soruyu yanıtladı.

Kavuncu şunları söyledi: “İttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek başımıza seçime girip, bütün belediyeleri alacak şekilde organize oluyoruz. İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da…”

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İYİ Parti’nin 24 Haziran’da ittifak yaptığı CHP de yerel seçimde ittifak yapmayacağını açıklamıştı.