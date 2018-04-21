İYİ Parti: Yargıtay’ın YSK’ya verdiği listede varız, seçimlere katılma hakkı tescil edildi

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Yargıtay’ın YSK’ya verdiği listede İyi Parti de var. İyi Parti’nin seçimlere katılma hakkı tescil edildi” dedi.

Sözcü’de yer alan, parti sözcüsü Aytun Çıray imzalı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istediği belirtildi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Nisan saat 17.00 itibarıyla YSK’ya yanıt verdiğini aktaran açıklama şöyle sona erdi: “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir. Bu durumda İYİ Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkı tescil etmiştir. Büyük Türk Milletine saygılarımızla duyururuz.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı. Seçim tarihinin erkene çekilmesi, yeni kurulan İYİ Parti’nin katılamayacağı savını gündeme getirmişti.

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İYİ Parti cephesi, seçime girmelerinin önünde yasal bir engel olmadığını savunmuştu.