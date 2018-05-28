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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti üyeliğinden istifa eden gazeteci Ruhat Mengi: Gizlemem sadakatsizlik olacaktı

Gazeteci Ruhat Mengi, İYİ Parti kurucu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Milletvekili adayı gösterilmeyen Mengi, istifa kararını milletvekili listeleri açıklanmadan önce aldığını duyurdu.

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Mengi Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hiç yalan söylemediğim sevenlerime, halkıma karşı sadakatsizlik olacaktı. Bu karar milletvekili listeleri açıklanmadan da önce verilmişti ve bilenler vardı!” dedi.

Mengi’nin İYİ Parti lideri Meral Akşener’le ocak ayında yaptığı söyleşi:

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