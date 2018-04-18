İYİ Parti noktayı koydu: Seçime girebiliyoruz

İYİ Part Sözcüsü Aytun Çıray, seçime girebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Hürriyet’ten Eyüp Serbest’in haberine göre, sözcü Çıray şöyle dedi: “Başkanlık divanı, İYİ Parti’nin seçimlere katılmak için bütün yasal koşulları yerine getirdiği 22 Aralık 2017 tarihinden altı ay sonra yani 22 Haziran 2018 tarihini izleyen her seçime katılabileceği gerçeğinin her türlü tartışmanın ötesinde olduğunu deklare eder. Bu konuda şüphe uyandırmaya çalışanlar, ya korku dağları bekler sözündeki kadar büyük bir korkuya düşmüş olanlardır veya milletimizin zihnini bulandırmaktan medet umacak kadar acziyet içine düşmüşlerdir.”

Partinin genel başkanı Meral Akşener ise, “Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım” dedi.

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Akşener şöyle devam etti: ”Türkiye’nin gerim gerim gerilmekten bıktığını biliyorum. Aziz Türk milletinin bıktığını, artık kusma haline geldiğini biliyorum bu aşırı gerginlikten. Biz birinci kongremizi 10 Aralık’ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. Ve o günden itibaren saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abilerin de bu kadar korktuğunu görmüş olduk. Onlar adına gerçekten üzüldüm. Hayırlı olsun seçim milletimize.”