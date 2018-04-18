Diken

Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti noktayı koydu: Seçime girebiliyoruz

Share51
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 51

 

İYİ Part Sözcüsü Aytun Çıray, seçime girebileceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

Reklam

Hürriyet’ten Eyüp Serbest’in haberine göre, sözcü Çıray şöyle dedi: “Başkanlık divanı, İYİ Parti’nin seçimlere katılmak için bütün yasal koşulları yerine getirdiği 22 Aralık 2017 tarihinden altı ay sonra yani 22 Haziran 2018 tarihini izleyen her seçime katılabileceği gerçeğinin her türlü tartışmanın ötesinde olduğunu deklare eder. Bu konuda şüphe uyandırmaya çalışanlar, ya korku dağları bekler sözündeki kadar büyük bir korkuya düşmüş olanlardır veya milletimizin zihnini bulandırmaktan medet umacak kadar acziyet içine düşmüşlerdir.”

Partinin genel başkanı Meral Akşener ise, “Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım” dedi.

Reklam

Akşener şöyle devam etti: ”Türkiye’nin gerim gerim gerilmekten bıktığını biliyorum. Aziz Türk milletinin bıktığını, artık kusma haline geldiğini biliyorum bu aşırı gerginlikten. Biz birinci kongremizi 10 Aralık’ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. Ve o günden itibaren saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abilerin de bu kadar korktuğunu görmüş olduk. Onlar adına gerçekten üzüldüm. Hayırlı olsun seçim milletimize.”

Erken seçim! 24 Haziran’da sandık başı

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarım saatte bitti

Erken seçim Yıldırım’ı pek heyecanlandırmadı: Ne olmuş yani?

AKP sözcüsü: Zamanında seçim için her zaman hassas olduk, alınan bir karar yok

AKP kulisleri: ‘Tuzak’ kuşkusu, hakim görüş ‘seçim kaçınılmaz’, Erdoğan üzülmüş

Erdoğan’ın başdanışmanı: Ok yaydan çıktı, seçimin 2019’da yapılmayacağı ortada

Erken seçim çağrısı: Erdoğan, 13.30’da Bahçeli’yle görüşecek

Karamollaoğlu erken seçime hazır: Acele etmekte fayda var

İYİ Parti’den ‘seçim kanunu’nu hatırlatan CHP’ye: Seçime gireceğiz, B ve C planı hazır

Bakan Zeybekci seçime onay verdi: Ekonomik açıdan olumlu bir adım

CHP ‘seçim kanunu’nu hatırlattı: İYİ Parti ağustos ayında seçime giremez

Akşener’in ‘kafası rahat’: Erken seçim problem değil

Kılıçdaroğlu’ndan ilk ‘erken seçim’ yorumu: Olacak inşallah

MHP: ‘Erken seçim’ çağrısı öncesi AKP’yle görüşmedik, teklif bizim karar onların

Erdoğan, kurmaylarıyla ‘erken seçim’i görüştü: Şu an söyleyecek bir şey yok

Erdoğan, seçimler için ‘2019 inşallah’ dedi

İYİ Parti erken seçime hazır: İktidarın hezimeti daha erken olacak

Bahçeli’nin erken seçim çağrısı üzerine CHP: Hodri meydan

Bahçeli’nin erken seçim çağrısına hükümetten yanıt: Değerlendirilir

Bahçeli’den erken seçim çağrısı


Share51
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 51

SON HABERLER

Darbe girişimi | Görevden alınan Ömerli kaymakamı tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 13.18 Mardin’de ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı. Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 Nisan 22.30 ‘FETÖ’nün Teknokent yapılanması’na yönelik yapılan soruşturma kapsamında, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ’üye olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım etme’ suçlamasıyla, geçen […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...