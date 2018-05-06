İYİ Parti standına silahlı ve bıçaklı saldırı: Beş yaralı, birinin durumu ağır

İstanbul Bağcılar’da yer alan İYİ Parti standına yapılan saldırıda dört kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı.

Yeniçağ’ın haberine göre, İYİ Parti’nin Bağcılar ilçe teşkilatı, Bağcılar Meydanı’nda seçim çalışmaları yürüttüğü esnada silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı.

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Saldırının İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit’in standa gelmesiyle başladığı bildirilirken, saldırıda silah ve bıçakların kullanıldığı öğrenildi.

İYİ Partili dört kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu ve Çapa Tıp Fakültesi’ne sevk edildiği bildirildi.

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Saldırının, İYİ Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyin, iyiler mutlaka kazanır” denildi.

Partinin genel başkan yardımcısı Müsavvat Dervişoğlu ise Twitter hesabından “Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli’dir” diye yazdı.