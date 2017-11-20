İYİ Parti sözcüsünden ‘Sarraf çıkışı’: Türkiye’nin milli davası değil

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İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Zarrab davası Türkiye’nin milli davası değildir” dedi.

17 Aralık soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf, ABD’de dolandırıcılıktan yargılanıyor. 27 Kasım’da başlayacak jürili esastan duruşma öncesi Sarraf’ın itirafçı olduğu yönünde bir algı oluştu. Amerikan NBC televizyonu kesin bir dille Sarraf’ın itirafçı olduğunu öne sürmüştü. İktidar ise süreci Türkiye’ye karşı bir siyasi bir manevra olarak görüyor. Son olarak Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘Sarraf davası’nı ’17-25 Aralık darbe girişiminin devamı ve 15 Temmuz benzeri bir kumpas’a benzetmişti.

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‘Uluslararası bir kaçakçıya ülkenin haysiyetini teslim etmeyiz’

Çıray, partisinin başkanlık divanının ardından genel merkezde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

‘Sarraf davası’na değinen İYİ Parti sözcüsü şunları söyledi: “Zarrab davası Türkiye’nin milli davası değildir. Sayın Erdoğan’a soruyoruz. 4 Temmuz 2003’teki Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde, tepki gösterip neden protesto notası vermediniz? Yunanistan Türkiye’ye ait 14 adacığı işgal etti, nota verildi mi? Libya, Irak, Suriye eşbaşkanı olduğunuz Büyük Ortadoğu Projesi dahilinde parçalanmadı mı? Yerine PYG, PKK unsurlarının yerleşmesine neden olan Süleyman Şah Türbesi’ni geri alıp, Türk topraklarını terk eden sizin hükümetiniz değil mi? O halde bu kadar önemli konularda gösterilmeyen tepkinin nedeni Zarrab davası mıdır?” diye konuştu.

“Başaramayacaksınız. Millet ‘One Minute’ filmini bir kez daha izleyemeyecek” diye sözlerine devam eden Çıray, Türkiye’ye yönelen tehditlerin cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar arttığını söyledi.

İYİ Parti sözcüsü, sözlerini şöyle bitirdi: “Devlete yerleştirilen FETÖ hainleri yüzünden, devlet sırrı kalmamıştır. O dönemin siyasileri kim bilir hangi ellerde rehinler. İşte bunlar milli meseledir. Zarrab davasının şahıs, parti değil Türkiye meselesi olduğuna milleti inandıramayacaksınız. Zarrab gibi uluslararası bir kaçakçıya ülkenin haysiyetini teslim etmeyiz. Zarrab, Türkiye’nin milli meselesi değildir.”