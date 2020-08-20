İYİ Parti sözcüsünden ‘müjde’ tahmini: Sondaj çalışmalarının haberini bekliyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın vereceği ‘müjde’ye ilişkin “Sondaj çalışmasının haberini bekliyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre İYİ Parti’nin yazılı açıklamasında, Ağıralioğlu’nun, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

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Erdoğan’ın yarın vereceği müjdeye ilişkin tahmini sorulan İYİ Parti sözcüsü, şunları kaydetti: “Sondaj çalışmalarını hassasiyetle takip ediyoruz. Enerjide dışa bağımlılığımız egemenliğimizi zayıf hale getirebiliyor. ‘Ekonominizi mahvederim’ tweetlerinin konusu haline getirebiliyor. İnşallah böyle bir sondaj çalışmasının haberini bekliyoruz.”

‘Meseleler çok daha ciddi’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarının, Türkiye’nin ciddi problemleri olduğunu gösterdiğini savunan Ağıralioğlu, şöyle konuştu: “Dolarla ilgili bir kıpırdamanın ekonomiye getirdiği yük ortadayken ‘Dolarla mı maaş alıyorsunuz?’ gibi gayri ciddi bir değerlendirmeyi devlet yönetme adabıyla bir araya getiremiyoruz. Böyle bir değerlendirme aslında Türkiye’ye dışarıdan bakan herkese meselelerin çok daha ciddi olduğunu görebilme imkanı veriyor.”

‘Biden’a ortak deklarasyon’

ABD’nin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden’ın açıklamalarına değinen Ağıralioğlu, şunları kaydetti: “Joe Biden meselesi, muhalefetin sessiz kaldığı ithamlarıyla birleşip iktidarın muhalefeti denediği, test ettiği, sınadığı, millilik ve yerlilik kantarına çıkardığı bir uygulama alanı haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Bunu konuşanların siyasetçi olmasına bir nebze katlanabiliriz ama atanmış insanların, seçilmiş insanların ‘Ne yapacağını sınadık, denedik. Onun için sessiz kaldık’ gibi cümlelerini kabul etmemiz mümkün değildir.”

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Ağıralioğlu, Biden ve benzer hevesleri olanlara cevap mahiyetinde bir şey yapılmak isteniyorsa Meclis’te grubu bulunan partilerin ortak deklarasyonuyla bunun yapılabileceğini belirtti.

‘Doğu Akdeniz’de vazgeçmeyiz’

İYİ Parti sözcüsü, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, şunları söyledi: “Doğu Akdeniz ile ilgili durduğumuz yer, toplu iğne ucu kadar menfaatimizden vazgeçemeyiz. Devletimizin menfaatlerinin arkasında dururuz. Devletimizin, milletimizin menfaati söz konusu olunca bizim partimizin amblemi al bayraktır, adı da al bayrak partisidir.”

‘Baraj engeldir’

Seçim barajının düşürülmesine yönelik iddialarla ilgili soruya ise “Biz baraj problemi olan bir parti değiliz. Ama baraj, demokrasinin önünde bir engeldir” diyerek, böyle bir düzenleme olması halinde destek vereceklerini bildirdi.