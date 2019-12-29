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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti sözcüsü: Libya’ya asker gönderme işine negatif bakıyoruz

İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme planına ‘negatif baktıklarını’ belirtti.

Fotoğraf: DHA

Ağıralioğlu, Ordu’ya düzenlediği ziyarette partisinin il ve Altınordu ilçe başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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İYİ Parti sözcüsü, Libya’ya asker gönderme tezkeresine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Suriye’de bunca ağır bedel ödemişken Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaatlerini korumak için her türlü şeyi göze alalım ama bir maceraya atlamayalım. Bizim orada hassasiyetimiz şu; asker gönderme işine negatif bakıyoruz. Akdeniz’deki haklarımızı korumak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetinin bu işe yeteceğine inanıyoruz. Bunun için masada gücümüzle kuvvetimizle bulunalım ama Libya’daki bir iç savaşın unsuru haline getirecek riskli adımlara karşı da temkinli olalım.”

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti, hem Akdeniz’deki deniz sınırları hem de askeri işbirliği için anlaşma yapmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iç karışıklığın sürdüğü Libya’ya asker gönderme için gerekli tezkereyi Meclis açıldığında gündeme getireceklerini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM’ye gelmesi beklenen ‘Libya tezkeresi’yle ilgili bilgilendirecek.

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