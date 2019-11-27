İYİ Parti sözcüsü: EYT’de hak mağduriyeti var; siyasetçi sözünün arkasında durmalı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “EYT konusunda hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimi çözüm önerilerimizi her fırsatta dile getiriyoruz” dedi. Ağıralioğlu, EYT konusunda şimdiye kadar söz veren AKP’liler dahil bütün siyasetçilerin sözlerini tutması gerektiğini vurguladı.

Yavuz Ağıralioğlu. Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sözlerini hatırlatan Ağıralioğlu, EYT hakkında şunları söyledi: “Ekonomimiz için bir yük olduğu da doğrudur lakin fedakarlığı siz yapmazsanız vatandaşınızdan bunu bekleyemezsiniz. AK Parti dahil bütün partilerin ‘Çözeceğiz’ diyerek söz verdikleri bu durumun Sayın Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz haftaki beyanatlarıyla çıkmaza sürüklenmesini ise üzülerek izlemekteyiz. Halbuki devlette devamlılık esastır ve siyasetçiler bir söz vermişlerse arkasında durmak mecburiyetindedirler.”

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Parti olarak öğretmenlerin problemlerinin takipçisi olduklarını da belirten Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ücretlisi, sözleşmelisi, atanamayanı ile bütün öğretmenlerimizin problemlerinin ve hak taleplerinin daima takipçisiyiz. Bir milletin ayağa kalkmasının evvela eğitim sayesinde olacağını bilen şuurla siyaset yapıyoruz ve öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın problemlerini memleketimizin en önemli meselesi olarak görüyoruz” diye konuştu.