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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti, SONAR anketini beğenmedi: Erdoğan’ın oyunu, Akşener yüzde 22,7

 

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, İYİ Parti’nin yüzde 9.2 oranında oy alacağı, ikinci tura CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kalacağı öngörülen SONAR anketini inandırıcı bulmadı: “Erdoğan’ın oyunu. Tek amacı, fiili bir çatı adayı modeli yaratmak.”

SONAR araştırmasına göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 48.3, Muharrem İnce yüzde 31.4, Meral Akşener yüzde 9.5, Selahattin Demirtaş yüzde 8.2, Temel Karamollaoğlu yüzde 2.1 ve Doğu Perinçek yüzde 0.5 oy alacak.

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Aynı araştırmada İYİ Parti’nin oy oranı oa yüzde 9.2 olarak öngörüldü.

Yeniçağ’ın haberine göre, İYİ Parti yetkilileri SONAR’ın yaklaşık iki hafta önce açıkladığı ankette, Akşener’in oyunun yüzde 21 olarak gösterildiğini hatırlattı.

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İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Erdoğan’ın, Akşener’in ‘pes etmemesi’ üzerine medya ve anketler yoluyla algı operasyonu yaptığını söyledi.

Çıray şöyle konuştu: “Sayın Erdoğan’ın tek amacı, seçimi iki aday arasında geçiyormuş gibi göstererek fiili bir çatı adayı modeli yaratmaktır. Bunu önce çatı adayı olarak Abdullah Gül’ü ortaya sürerek yapmak istediler. Meral Akşener direnip de başaramayınca bunu yandaş medya aracılığıyla ile aday sayısını iki göstererek (son anket manipülasyonlarının da amacı budur) yapmaya çalışıyor. Yani ikinci Ekmelettin vak’ası peşindeler. Maalesef basınımızın özgür kalan çok küçük kısmı da cumhurbaşkanının bu oyun planına gelmeye başladılar. Bunu Türk milleti adına üzücü ve tehlikeli buluyorum.”

İYİ Parti sözcüsü ayrıca, ‘saray kaynaklarından edindiği’ ve Erdoğan’ın masasında olduğunu söylediği anketten oy oranlarını da paylaştı:

Erdoğan: Yüzde 42

Akşener: Yüzde 22,7

İnce: Yüzde 22,4

Demirtaş: Yüzde 11

Karamollaoğlu: Yüzde 1,9

Perinçek: Yüzde 1,9

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