İYİ Parti, ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasının arkasında: Nokta da verebiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, sivillere yönelik ‘silahlı eğitim kampları kurulduğu’ yönündeki iddiasını sürdürürken “Sadece Konya ve Tokat’ta değil, ülkenin belirli yerlerinde kamplar kuruluyor. Nokta da verebiliriz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Son dönemde üniformalar, uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin” demişti.

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal bu sözlere “Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır” diye tepki göstermişti.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, Halk TV’de yayınlanan ‘Türkiye Nereye’ programında konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

“Genel başkanımız temkinlidir. Böyle bir açıklama yapıyorsa bunun muhakkak bir temeli vardır” diyen Özdağ, “Sadece Konya ve Tokat’ta değil, ülkenin belirli yerlerinde geçici nitelikli kamplar kuruluyor. Kuruluyor, kaldırılıyor” sözleriyle iddianın arkasında durdu.

Bu kampların yerleri ile ilgili soruya Özdağ şu yanıtı verdi: “Çok önemli değil, nokta da verebiliriz. Hatta Jandarmaya yapılan suç duyuruları da var. Jandarmanın gidip keşif yaptığı yerler de var. İhbardan sonra tutanak tutuluyor. ‘Siyasi konjonktür fazlasını yapmaya müsait değil’ diyor. Tam cümle bu. Genel başkan, ‘Hukuk bunlara el koysun, kim bunlar’ dedi. Nasıl fotoğraf çektiriyorlar. Kendilerine özle harekat adının veriyorlar.”