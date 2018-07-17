İYİ Parti şikayetçi: İnce’nin bazı söylemleri bize gelen oyları MHP’ye döndürdü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Muharrem İnce’nin bazı ifadeleri, İYİ Parti’ye gelen oyların hızla MHP’ye dönmesine neden oldu” dedi.

İYİ Parti, milletvekili seçimlerinde yüzde 9.95 oy alırken, bu sonuçla Meclis’e 44 vekil göndermişti. Cumhurbaşkanı seçiminde ise İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 7.3 oy almıştı.

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Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘af’la ilgili şunları söyledi: “Af bu seçimin en etkili stratejik hamlelerinden biridir. En az bir iki puan da bundan aldılar. Ancak af çıkmayacak. Bunlar hep planlı işler, Devlet Bey’in aklına gelip de söylemedi bu af işini.”

AKP-MHP ittifakının dağılacağını savunan Aydın, “Bir tek adam rejimi var ve devam edecek. Sekiz ay sonra küçük ortağını kale bile almaz” dedi.

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İYİ Parti olarak CHP’yle gerginlik yaşamadıklarını söyleyen Aydın, ‘bazı söylemler’in kendilerine zarar verdiğini kaydetti.

‘CHP-AKP çekişmesiyle asla iktidar değişmez’

Aydın şöyle devam etti: “AKP seçmeni içinde yüzde 10’u geçen, uygulamalardan son derece rahatsız olan, mütedeyyin ve muhafazakar bir kitle var. Sayın Muharrem İnce’nin bazı ifadeleri, Diyarbakır’a gidip ‘Kürtçe eğitim, Lazca eğitim’ demesi İYİ Parti’ye gelen oyların hızla MHP’ye dönmesine neden oldu. Çünkü bu mitingler, bu sözler mütedeyyin seçmeni korkuttu. Burada bir etken daha var, CHP tarafından dile getirilen ‘İlk turda kazanıyoruz’ söylemi. AKP bu söylemi kullandı. Muharrem Bey’i kendisine rakip seçti, onu yeneceğini hesap ediyordu. İYİ Parti’ye gelen muhafazakar seçmeni bu strateji ile kendine geri çekti. Oysa CHP-AKP çekişmesi ile asla iktidar değişmez. Bu iktidar ancak siyasi olarak İYİ Parti modellemesi ile muhafazakar kesimden, gerçek dindarların, hırsızlığa ve yağmaya tepki gösteren kesimin oy tercihini değiştirecek yer bulması ile değişir.”

‘İptal edilen’ MHP kongresinin ‘kırılma noktası’ olduğunu belirten Aydın, “O başarılabilseydi MHP-AKP içerisinden 8-9 puan oy alırdı” dedi.