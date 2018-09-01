İYİ Parti Ordu il yönetimi Akşener’in çağrısına direniyor: İstifa etmeyecekler

İYİ Parti Ordu il yönetimi, genel başkanları Meral Akşener’in çağrısına rağmen istifa etmeme kararı aldı.

Akşener partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarını hızlandırmak için tüm İYİ Parti il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istemişti.

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İHA’nın haberine göre Ordu il yönetimi, Akşener’in çağrısı, ardından teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Koray Aydın’ın da gönderdiği genelgeyi değerlendirmek üzere toplanma kararı aldı.

Toplantıda, ‘Türkiye’nin gündemi çok farklı konularda seyrederken, bölgede fındık üreticisinin sorunları dururken ve yerel seçim hazırlıklarına başlanırken böyle bir istifanın parti içinde küskünlere sebep olacağı ve parti çalışmalarını olumsuz etkileyeceği’ şeklinde görüşler öne çıktı.

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İl yönetimi, toplantı sonunda istifa etmeme kararı aldı.