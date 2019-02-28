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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti Mersin’de ibreyi eski bakan Ayfer Yılmaz’a çevirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti’nin Mersin’de eski bakan Ayfer Yılmaz’ı aday göstereceğini belirtip destek açıkladı.

MHP’den İYİ Parti’ye geçen Kocamaz, 31 Mart’taki yerel seçimde İYİ Parti’den aday gösterilecekti. Ancak partinin il yönetiminin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) listeyi geç teslim etmesi nedeniyle Kocamaz aday olamamıştı. Kocaman’ın Demokrati Parti’den adaylığı da YSK tarafından da reddedilmişti.

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Kocamaz, “İYİ Parti’nin Mersin büyükşehir belediye başkan adayı eski devlet bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum” dedi.

Mersin’de Kanal33’te konuşan Kocamaz, YSK’nın DP’den adaylığını reddetmesini ‘siyasi bir karar‘ diye niteledi.

Kocamaz, “Mersin’de seçime gölge düşmüştür. Demokrasi tarihine kara leke olarak geçmiştir” dedi.

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