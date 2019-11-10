İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz yaşamını yitirdi

İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, beyinde pıhtı atmasına bağlı kalp krizi geçirmesi nedeniyle bir haftadır tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

69 yaşındaki Doğanyılmaz geçen hafta akraba ziyareti için gittiği İstanbul’da aniden fenalaşmış, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığında beyinde pıhtı atmasına bağlı kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.

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Yoğun bakımda bir haftadır tedavi gören Doğanyılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

2017’de MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katılmıştı

MHP’den 2017’de istifa edip İYİ Parti’ye katılan, partinin ilçe teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer alan evli ve üç çocuk babası Doğanyılmaz için 12 Kasım Salı günü Marmaris İYİ Parti ilçe binası önünde tören düzenleneceği bildirildi.

Doğanyılmaz’ın cenazesi aynı gün, törenin ardından ilçeye 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi’nde yer alan Yeşiova Camisi’nde kılınacak öğlen namazının ardından Bozburun Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Doğanyılmaz’ın vefatını Twitter hesabından duyurarak başsağlığı diledi: “Vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğim İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanımız Ali Rıza Doğanyılmaz’a Cenabıhak’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.”