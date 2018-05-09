İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Mehmet Aslan’ın evine silahlı saldırı kamerada

İYİ Parti kurucular kurulunda yer alan Mehmet Aslan’ın Beykoz’daki evi kurşunlandı.

Seyahatte olan Mehmet Aslan dün akşamüstü evine geldikten sonra evinin penceresindeki mermi izlerini gördü ve polis çağırdı. Polis olay yeri incelemesi yaparken güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin evin yatak odasını hedef alarak 4-5 el ateş ettikleri tespit edildi. Polis güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan ifade için emniyete davet edildi.

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İfade verdikten sonra emniyet önünde açıklama yapan Mehmet Aslan şunları söyledi: “Emniyetten arkadaşlarımız geldiler gerekli tahkikatı başlattılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve polisine güvenimiz sonsuz. Bunu kim yaptıysa onlar açığa çıkartırlar. Ama bu kimler tarafından yapıldıysa şunu bilsinler: Ölümden öte köy yok. Anamız babamız boşuna ismimizi Mehmet koymadı. Biz bu ülkeyi ölümüne sevdik. Biz ne korkuyoruz, ne yılıyoruz, ne vazgeçiyoruz. Bunca arkadaşla Türkiye’ye hepimiz inanıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar, ne olursa olsun bu ülkenin iyiliği için, Türk milletinin bekası için, geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye iyi olacak. Allah herkesin yolunu açık etsin. “

Bağcılar’da yine pazar gecesi seçim çalışması yapan İYİ Partililere yapılan bıçaklı ve sopalı saldırıda biri ağır sekiz kişi yaralanmıştı.