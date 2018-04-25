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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti ‘kapıyı kapattı’: Çatı adayda yokuz

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Çatı adayda yokuz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Son günlerde medyada 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olabileceği yönünde kulis haberler yer alıyor. Bunun için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye ikna edilmeye çalışılacağı öne sürülüyor.

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İYİ Parti lideri, bir kez daha 100 bin imzayla aday olacağını açıklarken, Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurgulamış, parti yönetimi de bu kararı teyit etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise erken seçim için, “Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız” demişti.

FOX Tv’de yayınlanan ‘Çalar Saat’ programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, Aydın’la yaptığı görüşmeyi aktardı.

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Çatı adayla ilgili, “Her zaman ters tepiyor” diyen Aydın şöyle devam etmiş: “Biz motive olduk, Genel Başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül’ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz.” 

Milletvekili seçimi için Saadet Partisi’yle işbirliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, “Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP ‘En güçlü adayımız Gül’ diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın” demiş.

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