İYİ Parti, Kadıköy’e oyuncu Emre Kınay’ı aday gösterdi

İYİ Parti, İstanbul’un Kadıköy ilçesine oyuncu Emre Kınay’ı aday gösterdi.
Kınay’ın adaylığını, partinin Kadıköy ilçe başkanlığı ile partinin kurucular kurulu üyesi Burak Akburak sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Akburak şunları yazdı: “İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu?”
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da Akburak’ın mesajını paylaştı.
İYİ Parti’nin ilçe başkanlığı Kınay’la parti yöneticilerinin çektirdikleri fotoğrafı Facebook hesabından yayınladı.