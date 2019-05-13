İYİ Parti’nin Mustafakemalpaşa başvurusuna jet hızıyla ret

İYİ Parti, sandık kurullarının kamu görevlilerinden oluşmadığı gerekçesiyle Mustafakemalpaşa ilçesi seçiminin iptali için yaptığı başvuruda verilen ret kararının, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için YSK’ya sabah yaptığı başvuru reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

YSK, İYİ Parti’nin Bursa’nın Mustafakemalpaşa’daki itirazında ‘seçim takvimine göre sandık kurullarının oluşumuna itirazların YSK tarafından 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması’ gerekçesiyle ret kararı vermişti. YSK’nın bu kararının AKP’nin İstanbul’daki itirazında da emsal olması bekleniyordu.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başvuruda, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde de sandık kurulları aynı şekilde oluşturulduğundan, bu seçimin de tam kanunsuzluk sebebiyle iptalinin istendiğini belirtmişti.