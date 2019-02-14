İYİ Parti, İdris Naim Şahin’i Ordu’ya aday göstermeyecek

İYİ Parti, AKP’li eski bakan İdris Naim Şahin’i Ordu’ya aday göstermeyeceğini açıkladı.

Şahin’in, CHP ve İYİ Parti’den ortak aday olması fikri iki parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde İYİ Parti tarafından masaya getirilmişti. Şahin’in adaylık ihtimalinin basına sızması sonrası CHP parti tabanından gelen tepkiler üzerine teklif reddedilmişti.

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Ancak Şahin’in olası adaylığı İYİ Parti’de tartışma yarattı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da yazılı açıklama yayınlayarak Şahin’in adaylığından vazgeçtiklerini açıkladı.

Açıklama şöyle:

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“Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.

Bilindiği gibi İyi Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yoğun talepleri söz konusuydu.

Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Sayın İdris Naim Şahin’e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler.

Ben de iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum. Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım.”