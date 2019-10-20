İYİ Parti: Harekat başarılı oldu, diplomasiyle tamamlanması şart

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Barış Pınarı Harekatı’nın diplomasiyle tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Yazılı açıklama yayınlayan Çıray, Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı olduğunu, bunun diplomasiyle tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

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Türkiye’nin milli güvenliğin tehlikeye girmiş olmasının harekatı meşru kıldığını aktaran İYİ Partili siyasetçi, AKP’nin 2012’den beri uyguladığı yanlış politikarla Suriye iç savaşını alevlendirdiğini, Türkiye’nin de tehditle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Çıray, şöyle devam etti: “Dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı’nı desteklememiz zorunluydu. Ancak bu, başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar güçlerince alınan ve milli etiketi yapıştırılan her kararın peşine takılacağız anlamına gelmez. AKP’nin parti siyasetlerinin yansıdığı dış politika yanlışları milli siyaset değildir. Çünkü Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’nı zorunlu kılan noktaya sayın cumhurbaşkanı ve AKP iktidarlarına rağmen değil, maalesef onların genelde 18 yıllık dış politika anlayışlarının, özelde İhvancı-Müslüman Kardeşlerci ideolojilerinin ortaya çıkardığı yanlışları neticesinde gelinmiştir.”

Çıray, Suriye’nin kuzeyinde Kuzey Irak’a benzer bir oluşumun ortaya çıkmaması gerektiğini dile getirdi.