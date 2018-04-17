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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti erken seçime hazır: İktidarın hezimeti daha erken olacak

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İYİ Parti, erken seçime hazır olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminin Kasım 2019’da değil, Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. AKP bu öneriye “Değerlendirilir” derken, CHP de “Hodri meydan” karşılığını vermişti.

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MHP’den ayrılan Meral Akşener’in İYİ Parti’sinden de erken seçim çağrısına olumlu yanıt geldi.

‘Hezimetleri erken olur’

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’ya konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan şunları kaydetti: “Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın küçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir.”

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Türkkan, partisinin seçime katılmasıyla ilgili soruya da, “Seçime katılmamızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz hazırız” yanıtını verdi.

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