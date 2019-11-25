İYİ Parti: Erken seçim ve ittifak gündemimizde yok

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, erken seçimin ve ittifakın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Basın toplantısına Denizli milletvekili Yasin Öztürk (solda), Ağıralioğlu (ortada) ve il başkanı Hasan Akgün (sağda) katıldı. (Fotoğraf: DHA)

HDP’nin gündeme getirdiği erken seçim çağrısı sonrası CHP ‘her an hazır olduğunu’ dile getirmişti. MHP ise seçimlerin zamanında yapılmasını istemişti.

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Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, erken seçim gündeminin ‘millete nezaketsizlik’ olduğunu ifade etti.

İYİ Parti sözcüsü, kendilerinin böyle bir gündemi bulunmadığını belirterek “Muhalefet partileri seçimden kaçıyor” denmemesi için seçime hazır olduklarını dile getirdi.

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim siyasi birliktelik ve ittifak gündemimiz yok. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz. Bu beraberlikler içinde, geçtiğimiz seçimde belli illerde CHP ile müşterek adaylarımız oldu. Biz CHP’nin her yaptığına kefil olmadığımız gibi, CHP de bizim her yaptığımızı beğenmek zorunda değildir. Biz ayrı partileriz. Millet-memleket müştereği bulduğumuz yerlerde seçimi göğüslemiş olduk. Biz iktidar alternatifiyiz. AK Parti’yle bir siyasi beraberlik gündemimiz yok. Bizim gündemimizde hiçbir şekilde ittifak yok.”