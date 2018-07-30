İYİ Parti duyurdu: Delegelerin önerisiyle tek genel başkan adayımız Akşener

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Genel başkanımızın delegelerin önerisiyle yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir” dedi.

Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda kesinlikle genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Parti yönetimi ise Akşener’in kurultayda tek aday olacağını duyurmuş, Akşener son olarak “Partimin başındayım” demiş ve eklemişti: “Eğer bir başarısızlık varsa, bunu üzerime aldığım için kurultay kararı aldım.”

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Partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Aytun Çıray, 12 Ağustos’taki ikinci olağanüstü kongrenin değerlendirildiğini ve hazırlıklara ilişkin teknik ekiplerin oluşturulduğunu söyledi.

Çıray şöyle devam etti: “Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği; genel başkanımızın, kongrede ‘delegelerin önerisiyle’ yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir. İYİ Parti’nin gündeminde, 12 Ağustos’taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır.”

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Akşener’i genel başkanlığı bırakma kararına götüren sürecin, bir milletvekili adayının kendisine ‘madam’ diye hitap ederek yaptığı eleştiriye parti yönetiminin yanıt vermemesinin tetiklediği öne sürülmüştü.

Akşener’in kararının arkasında çalıştayda seçim sonucuna ilişkin ağır eleştiriler yapılmasının yattığı da konuşuluyordu.