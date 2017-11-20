İYİ Parti de topa girdi: Türkiye’nin Sarraf davasıyla ‘rehin alınması’ önlenmeli

İyi Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, ‘Sarraf davası’yla ilgili, “Devlet aklı devreye girmeli ve bedeli ne olursa olsun Türkiye’nin Zarrab davasıyla rehin alınması önlenmelidir” dedi.

17 Aralık soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın Mart 2016’da Amerika’ya tatile gittiği sırada tutuklanması, siyasi kulislerde halen “Acaba ceza indirimi karşılığı ABD yönetimi ile anlaştı mı?” sorusu çerçevesinde tartışılıyor. Son olarak Amerikan NBC televizyonu Sarraf’ın itirafçı olduğunu öne sürmüştü.

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Okutan, Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi.

‘Devlet aklı devreye girmeli’

İYİ Parti’li vekil sözlerine şöyle başladı: “Türkiye’nin evinin içerisinin temiz olmaması bu dönemde dış politikada Türk düşmanlarının işini kolaylaştırmakta, onların ekmeğine yağ sürmektedir.”

Batı’da ‘Türkiye düşmanlığı’ görüldüğünü ve bu durumun ‘şeytanlaştırmaya’ kadar uzandığını savunan Okutan, “Bu durumu hiç bir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

İYİ Parti’li vekil şöyle devam etti: “İktidar sahipleri büyük bir aymazlık içerisinde dış politikadaki bu gelişmelerin kendi oylarını ne kadar arttıracağı konusuyla meşgul. Türkiye, cumhuriyet tarihimiz boyunca dış dünyada hiç bu kadar incitici ve kötü muameleye maruz kalmamıştı. Devlet aklı devreye girmeli ve bedeli ne olursa olsun Türkiye’nin Zarrab davasıyla rehin alınması önlenmelidir.”