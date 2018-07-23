İYİ Parti çalıştayında neler oldu: Akşener’i istifaya ‘madam’ krizi götürmüş

Meral Akşener’i İYİ Parti genel başkanlığını bırakma kararına götüren süreci, bir milletvekili adayının kendisine ‘madam‘ diye hitap ederek yaptığı eleştiriye parti yönetiminin yanıt vermemesi tetiklemiş.

Akşener kurucu lideri olduğu İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’da düzenlediği çalıştayın kapanışında bir ay içinde olağanüstü kongreye gidiyeceğini ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Akşener’in çalıştayda seçim sonucuna ilişkin ağır eleştiriler yapılması nedeniyle istifa ettiği konuşuluyordu.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, Akşener’in istifasının perde arkasını kaleme aldı. Akşener’in çalıştay salonundaki eleştiriler olmasa da seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararını üç gün önce verdiğini belirten Sarıkaya, bu süreci de Akşener’in bizzat Bursa üçüncü sıradan aday gösterdiği Adnan İslamoğlu’nun attığı bir Tweet’in tetiklediğini yazdı.

Sarıkaya yazısında şunları anlattı: “İslamoğlu, seçimi kaybettikten sonra Akşener’i eleştiren tweet atıyor ve aynen şu cümleyi kuruyor: ‘Yola çıktık, yarı yolda bıraktın… madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin…’

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Akşener çalıştayın yapıldığı Sandıklı’daki otel odasında akşam kurmaylarına tweeti okuyup sert tonla devam ediyor: ‘Kültürümüzde madam diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz, hiçbiriniz cevabını vermediniz…’

Bu ve benzeri nedenlerle seçim kaybının sorumluluğunu alıp Genel Başkanlıktan istifa etmeye karar verdiğini bir gece önce kurmaylarına açıklıyor.

‘Madam’ değil ‘madem’ demiş

Kurmayları, İslamoğlu’nun ‘madam değil, madem demek istedim’ diye açıklama yaptığını anımsatıyor. Konuşmalar sonucu ortam sakinleşiyor.

Sabah çalıştayda seçimde yerini beğenmeyip aday olmayan Yusuf Halaçoğlu ile aday olamayan veya seçilemeyen bazı partililer ‘vefasızlık, yarı yolda bırakma, adam harcama’ gibi kelimeler kullanarak Akşener’e eleştirilerini sıralıyor.

Halaçoğlu’nun konuşmasına sanki başka bir parti liderine hitap ediyormuş gibi, ‘Sayın Genel Başkan’ diye başlaması ve üslubunu oldukça sert tutması bardağı taşırıyor.

Akşener, ‘sürekli bir bedel istendiği, borcunu bir türlü bitiremediğini’ belirtip, konuyu yine ‘madam‘ hitabına getiriyor.

Bir gece önce kurmaylarına söylediği ‘Kültürümüzde madam kime denir bellidir’ cümlesini yineliyor ve kürsüyü terk etmeden önce şunları söylüyor: ‘Lider olarak teşkilatların başarısızlığının da ittifakın da milletvekili sıralamasındaki hatanın da sorumlusu benim, hepsini üstleniyorum ve istifa ediyorum…’

Partililer önünü kesip kararından vazgeçmesi gerektiğini söylerken, arbede çıkıyor ve eleştiren kişiler arasında yer alan eski Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk de burnuna yumruk alıyor.”

CHP’ye gönderme

Parti yöneticilerinin otomobilile ayrılmak üzere olan Akşener’i ikna edip tekrar salona getirdiğini belirten Sarıkaya, Akşener’in bu kez, “Son günlerde bir siyasi partide yapıldığı gibi notere başvuru, imza bulma gibi yollara gitmeye gerek yok, olağanüstü seçimli kurultayı buradan ben ilan ediyorum…” diye konuştuğunu yazdı.