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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti bir ay içinde kongreye gidiyor: Akşener aday değil

İYİ Parti’nin olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı bildirildi. Partinin genel başkanı Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

İYİ Parti’nin seçim sonuçlarını değerlendirmek ve bundan sonra takip edilecek yol haritasını belirlemek için Afyonkarahisar’da düzenlenen çalıştay kapanışında kürsüye çıkan Meral Akşener’in “Seçim sonuçlarının sorumlusu benim, gereği yapılır” dediği kaydedildi.

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Akşener Twitter’dan yaptığı açıklamadaysa “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

İYİ Parti, milletvekili seçimlerinde yüzde 9.95 oy alırken, bu sonuçla Meclis’e 44 vekil göndermişti. Cumhurbaşkanı seçiminde ise İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 7.3 oy almıştı.

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Partide ağustos sonu veya eylül başı olağanüstü kurultayın yapılması bekleniyor.

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