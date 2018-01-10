İYİ Parti ‘basın özgürlüğü’nü videoyla anlattı: Gerileme gözler önünde

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı paylaşımında Türkiye’deki basın özgürlüğüne dikkat çekti.

Akşener’in Twitter’dan yayınladığı videoda önce bir kullanıcı Wikipedia’ya girmeye çalışıyor. Ancak aylardır sansürlü olan siteye giremeyince farklı yolları kullanıyor.

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Sitede Türkiye’nin basın özgürlüğü endeksinde hangi konuma olduğu bakılıyor. Burada Türkiye’nin 2002’den bu yana ciddi bir düşüş kaydettiği görülüyor. Bu sırada arka fonda Selda Bağcan’ın ‘Yaz gazeteci yaz’ şarkısı çalıyor.

Milletimizin gözü, kulağı ve vicdanı olan "Gazeteci"lerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu vesile ile özgür ve bağımsız medya için her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha ilan ediyorum.#10OcakÇalışanGazetecilerGünü pic.twitter.com/kTjMnLJw2C — Meral Akşener (@meral_aksener) January 10, 2018