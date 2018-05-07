İYİ Parti ‘234 bin imza’da bitirdi: Amaca ulaşıldı, 24 Haziran için seferber olalım

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, genel başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplanma sürecinin noktalandığını belirterek, “Amaca ulaşılmıştır. Teşkilâtlarımızdan aynı heyecanla 24 Haziran büyük seçim zaferi için seferber olmalarını rica ediyoruz” dedi.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, Aydın yaptığı yazılı açıklamada, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan yüz bin imzanın ilk altı saatte toplandığını belirtti.

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An itibariyle 234 bin imza toplandığı bilgisini veren Aydın, “İmza vererek İyilik Hareketi’ne gönül veren tüm seçmenlerimize ve onlara coşkuyla eşlik eden bütün teşkilatlarımıza teşekkür ederiz. Amaca ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra teşkilâtlarımızdan artık imza sürecini noktalamalarını ve aynı heyecanla 24 Haziran büyük seçim zaferi için seferber olmalarını rica ediyoruz. 25 Haziran’da doğacak büyük İYİ’lik güneşi Türk milletine şimdiden kutlu olsun” dedi.