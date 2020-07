İyi, Kötü ve Çirkin’in de aralarında olduğu 500’ü aşkın filmin müziklerini besteleyen Morricone hayatını kaybetti

‘Unce Upon a Time in America’ (Bir Zamanlar Amerika), ‘The Untouchables’ (Dokunulmazlar) ve ‘The Good, the Bad and the Ugly’nin (İyi, Kötü ve Çirkin) aralarında olduğu çok sayıda spagetti western’in müziklerini besteleyen Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Birkaç gün önce düşüp kalça kemiğini kıran İtalyan bestecinin ülkenin başkenti Roma’daki bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

2007’de Akademi Onur Ödülü aldıktan sonra 2016 yılında ABD’li oyuncu ve yönetmen Quentin Tarantino’nun yönettiği ‘The Hateful Eight’ için bestelediği müziklerle de Oscar kazanan Morricone, 70 yıllık kariyerinde 500’ü aşkın filmin müziğine imza attı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberta Speranza, ünlü besteciye Twitter’dan paylaştığı mesajla veda etti: “Elveda maestro ve bize yaşattığın tüm duygular için teşekkür ederiz.”

Britanyalı yönetmen Edgar Wright ise Morricone’nin orta kalitedeki bir filmi, müziğiyle efsaneye dönüştürebildiğini söyledi.