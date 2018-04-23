‘İyi ki seçim var’: Bakanlık 24 Haziran öncesinde elektrik kesintisi istemedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin patron ve yöneticileriyle bir araya geldi. 24 Haziran seçimleri öncesinde şirketlere ‘ödevler’ veren bakanlık, zorunlu olmadıkça elektriklerin kesilmemesini istedi.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Ankara ve İstanbul’da yapılan iki günlük toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez başkanlık etti.

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Enerji Bakanlığı, 24 Haziran seçimleri öncesinde ve seçim günü için elektrik dağıtım şirketlerine bazı ‘ödevler’ verdi ve zorunlu olmadıkça elektriklerin kesilmemesini, kesinti öncesinde de abonelerin kısa mesaj ya da benzeri yollarla bilgilendirilmesini istedi.