İyi ki doğdun Harry Potter: Sekiz yaşında bir kız taslağa bayıldı ve Hogwarts efsanesi başladı

Bir kuşağın kitapları ve filmleriyle büyüdüğü Harry Potter, bundan tam 20 yıl önce 26 Haziran 1997’de basıldı.

Edinburg’da yaşayan, kızını tek başına büyüten 32 yaşındaki öğretmen Joanne Kathleen Rowling’in ilk kitabı ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’, Britanya’da Bloomsbury yayınevi tarafından basılmıştı. Kitap 20 yıl içinde tam 79 dilde 450 milyon basıldı.

11 yaşında yetim bir çocuğun büyücülük okuluna girmesiyle başından geçen maceraları ve ezeli düşmanı Lord Voldemort’la savaşını anlatan yedi kitaplık seri, kuşkusuz ilk kitabın yayınlanmasından dört yıl sonra başlayan film serisiyle de gitgide evrensel bir hale geldi.

Başta kimse basmak istemedi

Aslında bir kuşağı sürükleyici hikayesi, arkadaşlık ilişkileri, büyücülüğe dair yaratıcı dili ve Harry Potter şakalarıyla büyüten kitabı yayınlamak için J.K. Rowling’in Britanya’da neredeyse çalmadığı kapı kalmadı.

Birçok yayınevinin geri çevirdiği kitabı son şansını denemek üzere Bloomsbury yayınevine götürdü. Yayınevinin başındaki isim Nigel Newton, kitabın orjinal taslağını evine götürdüğünde, kendisi okumak yerine sekiz yaşındaki kızı Alice’e verdi.

Bir saat sonra odasından çıkan Alice, “Baba, bu başka her şeyden çok daha iyi” dedi. Alice, sonraki bölümleri okumak için babasına dil dökmekten usanmamıştı.

J.K. Rowling, bir nevi Alice’in sayesinde yapacağı anlaşmanın ön ödemesi olarak yayınevinden sadece 2 bin 500 sterlin almıştı.

Aradan geçen 20 yılda Rowling edebiyat dünyasına ismini kuşkusuz eşi az görünür biçimde yazdırırken, yarattığı Harry Potter karakteri külte dönüştü.