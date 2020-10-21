İyi hal indirimine annenin isyanı: Katilin kravatına bakıyor da niye benim giydiğim kara yaslara bakmıyor?

Boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Erdoğan’ı araçta silahla ateş ederek öldüren ve iki saat eşinin cesediyle dolaşan Eren Erdoğan’a iyi hal indirimi yapılarak müebbet hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren Fatma Erdoğan’ın annesi Kıymet Alyar “Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar? Niye benim giydiğim kara yaslara bakmıyor?” dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu 22 yaşındaki dört aylık eşi Fatma Erdoğan’ı araçta silahla iki el ateş ederek öldüren tutuklu sanık Eren Erdoğan’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istenmişti.

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28 Eylül’deki karar duruşmasında Eren Erdoğan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat Sanem Oğuz, cinayetin planlı şekilde yapıldığını ispat ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Dosyada tüm deliller mevcut olmasına rağmen, katilin bunu tasarladığına, zorla alıkoyduğuna, ruhsatsız silah taşıdığına ve kasten bilerek ve isteyerek Fatma’yı öldürüp cansız bedeniyle iki saat şehir turu yapmasına rağmen, gerekçeli kararında sanığın gelecekteki durumu, hayatı, iyi haline dayanarak iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbetten, müebbede çeviriyor cezayı. Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi. Bunun kanundaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbettir. Bizim için hukuki süreç bitmedi. İstinaftan umarım katilin hak ettiği cezayı almasını sağlayacağız.”

Karara itiraz eden anne Kıymet Alyar şöyle konuştu: “Benim gencecik fidanım gitti. Dönüşü yok. Biz öldük, yani bir cinayet değil. Bütün sülale öldü. Yaşamıyorum ben. Ölüm korkusundan o eve gitmiyordu benim kızım. Gitse de ölecekti. Gitmedi, yine öldü. Benim yüce mahkeme dediğim, adalet dediğimiz yasalar gelecek hakkı tanıyarak müebbet verdi.”

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‘Kızımın geleceği oldu mu ki onunki olsun’

Alyar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir canın bedeli bu mu yani? Neyin geleceği? Size soruyorum Allah için neyin geleceği? Benim kızımın geleceği oldu mu ki onun da geleceği olsun? Gelecek hakkı tanıyorlar bir kravat bir ceket. Çok güzel. Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar? Niye benim giydiğim kara yaslara bakmıyor? Ben de yasları bağladım gittim. Eziyet gibi gözümün önünde benim kızımın azraili ile karşı karşıya durdum. Benim duygularımı neden bu mahkeme heyeti göz önüne almadı da bir katilin kravatını aldı?”

‘Bu cezalar caydırmaz, herkesi azmettirir’

Cinayetin planlı olduğu ifade eden Alyar şunları söyledi: “Bu cezayı veren hakime hanım, gözüyle okudu o katilin, o caninin arkadaşına yazdığı, yardım edicisine yazdığı kelimeleri: ‘Öldürürüm. Gider dört sene paşa paşa yatar çıkarım.’ Evet doğru. Resmen paşa paşa yatıyorlar içeride. Ondan indirim, bundan indirim; bir af gelir salarlar dışarıya, oldu bitti. Bu cezalar herkesi azmettirir. Caydırmaz yani. Ben bir kere ifade verdim. Yaşadığımızı, gördüğümüzü olduğu gibi anlattım. Ama katil alay edercesine her gelişinde değişik ifade verdi. Yok ihaneti vardı vurdum, yok evine gelmedi vurdum. Yani cinayetin üstünü örtmek için bin türlü yalanla o mahkemede savunma yaptı.”