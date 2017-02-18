‘İyi bir kondisyon antrenmanı yaptırdık’: Rizespor maçında 118 kilometre koşan Galatasaray sezon rekorunu kırdı

Galatasaray’la 1-1 berabere kaldıkları maçta sarı-kırmızılı takımın 118 kilometre koştuğuna dikkat çeken Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Onlara iyi bir kondisyon antrenmanı yaptırdık” dedi.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray’da yaşanan teknik direktör değişikliği nedeniyle maçı görüp, oyun içerisinde müdahale etme düşüncesiyle sahaya çıktıklarını belirten Karaman, sarı-kırmızılıların Podolski’yle bulduğu gole kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını savundu.

‘Recep Niyaz’a ‘Türkiye’nin Modric’i olabilirsin’ diyorum’

Genç bir takım olduklarına dikkat çeken Rizespor Teknik Direktörü, şöyle devam etti: “Bugün Rizespor takımı Recep Niyaz’a, Özgür Çek’e şans veriyor. Recep Niyaz’ı Süper Lig’de hiçbir takım oynatmamış. Bazen ona ‘Luka Modric’i çok seyret. Türkiye’nin Modric’i olabilirsin’ diyorum. Olabilirsin yani, çalışarak bunu geliştirebilirsin.”

‘Galatasaray iyi bir antrenman yaptı’

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptıkları presle Galatasaray’ı ‘bıktırdıklarını’ dile getiren Karaman, şunları söyledi: “118 kilometre koşmuş Galatasaray. Rizespor’un 12 kilometre üstü koşan oyuncuları var. Galatasaray aslında bugün iyi bir antrenman da yaptı. Daha önceki maçlarında 118 kilometre yok Galatasaray’ın.”



Sezon rekoru

Jan Olde Riekerink’le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Igor Tudor yönetiminde çıktıkları ilk maçta toplam 118.29 kilometre mesafe kat eden Galatasaraylı futbolcular sezon rekorunu kırdı.