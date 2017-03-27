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‘İvedilikle düzeltme’ istemişti: Bakan Kılıç, Galatasaray yönetiminin ‘ihraç’ kararını ‘doğru buldu’

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray’ın mali genel kurulunda yapılan oylama sonucunda üyeliklerinin devamına karar verilen eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in aidat ödemedikleri gerekçesiyle ihraç edilmelerini doğru bulduğunu söyledi.

‘Yönetim doğru işi yaptı’

Fotoğraf: DHA

DHA’da yer alan habere göre, Şükür ve Erdem’i ihraç etmeyen genel kurulun yanlış bir karar verdiğini savunan Kılıç, şöyle devam etti: “Genel kurulun aldığı karar zaten doğru bir karar değildi. Genel kurulda ibra kararından sonra çok detaya girmemekle beraber aslında Galatasaray genel kurulunun değil orada kalan bir takım neden orada oldukları belli olmayan kişilerin aldığı bir karardı. Bu karar Galatasaray camiasında ve kamuoyunda tepkiye neden oldu. Zaten ihraca hayır diyenler bunu camiaya anlatamazlardı. Dolayısıyla Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bence gereken kararı alıp doğru işi yapmıştır.”

‘Arada sırada kazalar oluyor’

“Böyle arada sırada kazalar oluyor” diyen bakan, “Cumartesi günü yaşanan olayda da görüldü. Bu taşınamaz, kabul edilemez, bu ülkenin hiçbir kurumunun, kulübünün kabul edemeyeceği bir şey olduğu da hemen ertesinde alınan bu karar doğrultusunda ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

‘İvedilikle düzeltme’ istemişti

Galatasaray’ın olağan mali genel kurulunda, ‘FETÖ’ ile ilişkili oldukları gerekçesiyle ihraçları istenen Şükür ve Erdem’le ilgili oylamada çıkan ret kararının ‘ivedilikle düzeltilmesini’ isteyen Kılıç, şunları söylemişti: “Galatasaray yönetim kurulu ivedi şekilde genel kurulda alınan bu kararı düzeltmelidir. İvedi şekilde bir düzeltmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize, devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumları ve kulüplerinde işi yoktur.”

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