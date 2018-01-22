İÜ rektöründen ‘Zeytin Dalı’na tam destek: Gönüllü sağlık hizmetine hazırız

İstanbul Üniversitesi, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü destek vermeye hazır olduklarını bildiren mektubu Genelkurmay Başkanlığı ile paylaştı.

Türkiye, bir süredir beklenen Afrin sınır ötesi askeri operasyonunu önce hava ardından kara harekatı ile hafta sonu başlatırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan operasyonu en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini, Başbakan Binali Yıldırım da Suriye içinde 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını açıklamıştı.

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İHA’nın aktardığına göre, rektör Mahmut Ak’ın imzasıyla Genelkurmay’a gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doktorlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü olarak sağlık hizmeti vermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün unsurlarıyla bu harekâta hazır olduğunu biliyoruz. Destek olmak amacıyla Tıp Fakültelerindeki doktorlarımız, sahip oldukları deneyimleriyle bölgede verilebilecek her türlü sağlık görevinde Türk Askerinin yanında yer almaya hazırdır.”