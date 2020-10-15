İTÜ’lü Ayar cinayetinde gerekçeli karar: Ortak hareket edildi, takdiri indirim uygulanamaz

İstanbul’da 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı. Saldırganların ‘ortak hareket ettiği’ ve ‘takdiri indirim uygulanamayacağı’ belirtildi.

Ayar.

Ayar ve arkadaşları, 7 Eylül 2019’da Tünel tramvay durağında iki kişinin saldırısına uğramıştı.

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Ayar hayatını kaybederken, saldırganlar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklanmıştı.

İki sanık da 4 Eylül’de görülen duruşmada ‘nitelikli öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan 29’ar yıl üçer ay hapis cezası almıştı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi cezalara ilişkin hükmün gerekçesini açıkladı.

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‘Ortak hareket edildi’

Suçluların Ayar ve arkadaşlarına yönelik saldırıda ‘ortak hareket ettiğine‘ vurgu yapılan gerekçeli karar metninde, şu ifadelere yer verildi: “Sanıkların suçun işlenmesinde yaptıkları katkının suçun icrası açısından birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu, her bir sanığın suç işleme kararının yanı sıra fiil üzerinde de ortak hakimiyet kurdukları, sanık Erhan Kurdal’ın diğer sanık Emra Yaşar ile birlikte irade birliği içerisinde ve fiil üzerinde ortak hakimiyet kurarak suça müşterek fail olarak katıldığı kabul edilerek, sanıkların iştirak halinde birden fazla kişi ile birlikte gece vakti silahla yağma suçuna teşebbüs suçunu ve iştirak halinde başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme suçunu işledikleri her türlü şüpheden uzak olarak sabit görülmüştür.”

‘Alt sınırdan uzak’

Ayrıca kararda, suç konusunun önem ve değeri, suçun işleniş biçimi ve sanıkların kasıtlarının yoğunluğu gerekçe gösterilerek sanıklara, ‘birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği’ belirtildi.

‘Takdiri indirim yok’

Ayar ve arkadaşlarının herhangi bir haksız eyleminin bulunmadığı, haksız eylemi başlatan tarafın sanıklar olduğunun belirtildiği metinde, şöyle denildi: “Sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi yapılması mümkün değildir. Fiilden sonra olay yerinden kaçan, 155 veya 112’yi aramayan, yaralılara yardım etmemiş olan, adli sicil kayıtlarından anlaşılacağı üzere suç işleme hususundaki eğilimleri, sosyal ilişkileri, cezanın sanıklar üzerindeki etkisi, geçmişleri ve verilen cezanın ıslah edici etkisi de dikkate alınarak lehlerine takdiri indirim maddesinin uygulanmasına gerek duyulmamıştır.”