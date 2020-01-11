İTÜ Vakfı’na devredilen Doğa Koleji velilerinden eylem: Öğretmenler ve diğer personel hala maaş almıyor

Geçen ayın sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı’na devredilen Doğa Koleji’nin Ataşehir’deki genel müdürlük binasının önünde toplanan bir grup veli, öğretmenler ve diğer personelin hala maaşını alamadığını öne sürerek basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 150 kişilik grupta yer alan velilerden bazıları, “Öğretmenlerimi parasız bırakmayın”, “Öğretmen mutsuz, öğrenci umutsuz” yazılı dövizler taşıdı.

Reklam

Veliler adına basın açıklamasını okuyan Nurcan Tanır şunları söyledi: “Veliler olarak Doğa Koleji’nde yaşananları artık nasıl ifade edebileceğimizi inanın bilemiyoruz. ‘Yol param yok. Soğukta 7 kilometre yürüyeceğim. Evde doğalgaz saatim mühürlü donuyorum. Yiyecek ekmeğimi bugün okul yemekhanesinden aldım’. Bu ifadeler eğitim görmesi için çocuklarımızı emanet ettiğimiz yüzlerce öğretmenimizden sadece birinin haykırışı. Öğretmenlerimiz evine ekmek alamayacak çocuğunu hastaneye götüremeyecek ilaç alamayacak faturalarını ödeyemeyecek durumda. Doğa Koleji’nde tam beş aydır süren maaş krizi artık bir eğitim sorunu olmaktan çıkıp yaşamsal bir hal almıştır. Öğretmen maaş ödemeleri hala yapılmamıştır. Ayrıca okul yönetimi bilmelidir ki öğretmenlerimizin maaşları ödenip, düzene girene kadar, kesinlikle tek bir doğa koleji öğrencisi gelecek sene için kayıt yenilemeyecektir.”

Veli Fatih Gürnar, “Aylardır çok büyük bir problem yaşanıyor. Öğretmenler 5 aydır maaş alamıyorlar. Büyük bir kısmı özveri ile görevlerinin başında ve öğrencileri yalnız bırakmıyorlar. Ama nereye kadar devam eder böyle” dedi.

Başka bir veli Ayşe Kutbay ise “Oğlum 12 . sınıf öğrencisi dersini bırakıp eve geliyor evde çalışmaya çalışıyor olmuyor. Çocuk motive olamıyor. Öğretmenler mutsuz öğrencimiz umutsuz. Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmayı hedefliyordu hedeflerimiz düştü” ifadelerini kullandı.