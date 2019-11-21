İTÜ jeoloji mühendisliği bölüm başkanı: İstanbul depreminde tsunami olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Ziyadin Çakır, Kuzey Anadolu Fayı’nın doğası gereği tsunami oluşturan bir fay olmadığını, ancak bazı bölümlerde fay özelliğinin değiştiğini belirterek, “Adalar fayındaki birçok yerde, yamaçlarda oluşan büyük heyelanlar ciddi tsunamiler oluşturabilir” dedi.

Fotoğraf: adalar.bel.tr

Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR), Avrupa Çok Disiplinli Deniz Tabanı ve Su Kolonu Gözlemevi (EMSO) ve TÜBİTAK işbirliğiyle yapılan projede görev alan Çakır, 2.5 yıldır süren araştırmada ilk bilgileri açıklayarak, Silivri açıklarından başlayarak İstanbul Boğazı açıklarına ulaşan fay hattının kilitli olduğunu ve burada oluşan enerjinin büyük İstanbul depremini tetikleyeceğini belirtti.

Reklam

Çakır, çalışmalarda Kumburgaz açıklarındaki fayın tamamen kilitli olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Çok daha faydalı bilgilere erişebilmek için deniz tabanı gözlem istasyonu kurulması gerektiğini belirten Çakır, “Bu istasyonun maliyeti Fransız meslektaşlarımıza göre 2 milyon avro (12.6 milyon lira) civarında. Ancak Türkiye’de gemi inşaat sektörü çok gelişti. Yerli ve milli sermayede rekabetimiz çok yüksek. Bu sebeple istasyonun 1.5 milyon avro (9.4 milyon lira) gibi bir rakama mal edebileceğimizi düşünüyorum” dedi.