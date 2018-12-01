İttifaka WhatsApp arası: MHP’li vekili ‘karalatmak isteyen’ AKP’li disiplinde

Düzce’de MHP milletvekilini ‘karalamak için’ WhatsApp grubu kuran AKP’li yönetici disipline sevk edildi.

Bu amaçla bir grup kurulduğu, MHP’li il başkanının gruba alınmasıyla ortaya çıktı.

Reklam

DHA’nın haberine göre AKP Düzce İl Başkanlığı Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gönül Yeşilyurt, yerel seçimler öncesi bir WhatsApp grubu kurdu.

Yeşilyurt, buraya AKP’lileri ekleyerek, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımlarının altına olumsuz yorumlar yapmalarını istedi.

Reklam

Yeşilyurt ayrıca parti üyelerinden yaptıkları yorumları fotoğraflayarak kendisine göndermelerini de talep etti.

Ancak gruba yanlışlıkla MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu da eklendi. Öyle ki Yeşilyurt, MHP’li il başkanını başkasıyla karıştırarak “İlhami kardeşim, sizlerin de yorumlarını merak ediyorum” diye yazdı.

‘Doğru olan şeye ‘Yanlış’ demek doğru olmaz’

MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, yaşananların siyasi etiğe yakışmadığını ifade etti.

Caboğlu şunları söyledi: “Bizim AK Parti ile daha önce yaptığımız bir kermes etkinliği vardı. Ben o zaman teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısıydım. Numaralarımız istenmişti ve numaralarımızı verdik. Sanırım orada başka bir İlhami ile karıştırıldı ki bizi gruba üye yapmışlar. Bu sabah itibarıyla sosyal medyada durum ayyuka çıkmış. Bu doğru mudur? Doğru olan şeye ‘Yanlış’ demek doğru olmaz. Bu doğrudur. Ama bu etik bir hareket değil. Çünkü bizler Düzce sevdalısı, vatan sevdalısı insanlarız. Milletvekilimizin yaptıklarının tamamını negatif yöne çevirmek etik değil. Üstelik burada ‘cumhur ittifakı’nda bulunan iki siyasi partiyiz. Bunlar doğru değil.”

AKP Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ise Yeşilyurt’un disiplin kuruluna sevk edileceğini, konunun görüşüleceğini açıkladı.