‘İttifak süreci olumlu’ diyen CHP: Adayımız cumartesiden önce açıklanacak

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının bu hafta ortalarına kadar açıklanacağını belirterek, “Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklarla ilgili süreç olumlu gelişiyor” dedi.

CHP’ye yakın gazetecilerin parti içinden aktardığına göre genel merkezde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve İlhan Kesici’nin isimleri öne çıkmış durumda.

Reklam

Tezcan, düzenlenen basın toplantısında CHP’nin MYK gündemini değerlendirdi.

Seçim takviminin başladığına vurgu yaparak seçmene uyarıda bulunan Tezcan, “Hep 24 Haziran’ı konuşuyoruz. İki tarih var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, 8 Temmuz’da ikinci tur seçimi yapılacak. Vatandaşlarımızın muhtemel tatillerini bu tarihleri dikkate alarak planlama yapmalarında yarar var” diye konuştu.

Reklam

Tezcan’a “Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) başvurmayı düşünüyor mu milletvekili olarak, düşünüyorsa bu başvuru ne zaman gerçekleşecek” diye soruldu.

Sorunun tuzak olduğunu ve bildiği kadarıyla Kılıçdaroğlu’nun vekillik başvurusu yapacağını aktaran Tezcan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının bu hafta ortalarına kadar açıklanacağını söyledi.

Tezcan, “Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız” dedi.