İttifak kulisi: MHP’nin isteği yedi il artı Meclis başkanlığı

MHP’nin AKP ile yürüttüğü ittifak pazarlıklarında yedi ilin yanı sıra, boşalma ihtimalı bulunan TBMM başkanlığı için de kendi adayının desteklenmesini istediği öne sürülüyor.

MHP’nin Adana, Isparta, Mersin, Manisa, Osmaniye, Kars ve Iğdır’da kendi adayının desteklenmesi yönündeki isteğinin AKP’de tam karşılık bulmamaya devam ettiği bildiriliyor.

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Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre, AKP ,MHP’nin talebine rağmen Adana, Isparta ve Manisa’da aday gösterme talebini sürdürüyor. Bu arada, boşalması öngörülen TBMM Başkanlığı için MHP’li bir adayın desteklenmesi formülü tartışılıyor. Formül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul’da AKP ve MHP arasında ortak adayı olması durumunda uygulamaya konabilecek.