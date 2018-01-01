İttifak kulisi: AKP 2019’da ‘Tek listeyle girelim’ diyor, MHP ayrı listede ısrarlı

AKP ve MHP arasında 2019’da yapılması olası seçim ittifakı konusunda ‘liste sayısı’ anlaşmazlığı var. İki parti arasında seçim sistemine ilişkin de görüş alışverişi yapılıyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP’nin gündeminde daraltılmış bölge ile dar bölge seçim sistemleri çalışması var. ‘Daraltılmış bölge’ modeli, ülkeyi en fazla 4 ya da 5 milletvekili çıkaracak bölgelere ayırmayı öngörüyor. Bu yöntemle İstanbul’da halen üç olan seçim çevresi sayısı 18’e, Ankara’da iki olan seçim çevresi sayısı 7’ye, İzmir’de iki olan seçim çevresi sayısı ise 6’ya çıkabiliyor. Ancak MHP’ye göre özellikle büyükşehirlerdeki seçim bölgesi sayısının 7’nin de üzerinde olması gerekiyor. Bu nedenle MHP kanadı, AKP’nin seçim sistemleri konusundaki çalışmasını görmeden adım atmayı düşünmüyor.

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Bahçeli’nin formülü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iki partinin iki ayrı liste ile seçim işbirliği yapmasını öngören ‘Cumhur İttifakı’ formülünde ise görüş ayrılğı var. Bahçeli’nin formülüne göre, partiler aldığı oy kadar Meclis’te temsil edilecek. Böylece partiler, “Tüzel kişiliklerini koruyarak, seçim ittifakı oluşturabilecek”

Ancak AKP, tek liste ile ittifaka gidilmesinden yana. Ancak bu formülde “Tek liste ile ittifak yapıldığında ‘buçuk oylar’ın (milletvekili çıkardıktan sonra fazla kalan, artık oylar) hangi partiye kayacağı” sorusu sıkıntı yaratıyor.